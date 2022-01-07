RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Протести у Казахстані: Вірменія відправила своїх військових для участі у місії ОДКБ

Автор: Іванна Шовкун

Організація Договору колективної безпеки (ОДКБ) продовжує надсилати свої сили до Казахстану. Від Вірменії до країни відправили 100 "миротворців".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Вірменії.

Рішення про прибуття військових до Казахстану влада Вірменії ухвалила вранці 7 січня. У Міноборони Вірменії заявили, що війська вводять до Казахстану відповідно до рішення Ради безпеки Організації Договору колективної безпеки.

Так, 7 січня "миротворців" відправили літаком до країни для придушення протестів. При цьому влада Вірменії стверджує, що військові будуть залучені лише для охорони об'єктів критичної інфраструктури. Проте раніше в ОДКБ схвалили використання зброї "миротворцями" проти мітингувальників.

Нагадаємо, протести у Казахстані відновилися на заході країни. Зокрема, мирний мітинг відбувається у Жанаозені.

Читайте РБК-Україна в Google News
АрменияКазахстан