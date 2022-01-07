Протести у Казахстані: Вірменія відправила своїх військових для участі у місії ОДКБ

Організація Договору колективної безпеки (ОДКБ) продовжує надсилати свої сили до Казахстану . Від Вірменії до країни відправили 100 "миротворців".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Вірменії .

Рішення про прибуття військових до Казахстану влада Вірменії ухвалила вранці 7 січня. У Міноборони Вірменії заявили, що війська вводять до Казахстану відповідно до рішення Ради безпеки Організації Договору колективної безпеки.

Так, 7 січня "миротворців" відправили літаком до країни для придушення протестів. При цьому влада Вірменії стверджує, що військові будуть залучені лише для охорони об'єктів критичної інфраструктури. Проте раніше в ОДКБ схвалили використання зброї "миротворцями" проти мітингувальників.