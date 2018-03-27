Протесты в Каталонии: сторонники независимости заблокировали основные автомагистрали региона

Митингующие требуют освобождения арестованных каталонских политиков

Сегодня утром сторонники независимости Каталонии заблокировали основные автомагистрали региона. Об этом сообщает La Vanguardia.

Как сообщается, митингующие выступают против задержания и ареста экс-главы правительства Карлеса Пучдемона.

Els manifestants es concentren en un punt de l'AP-7 a #Figueres i deixen sortir vehicles de l'autopista que estaven atrpats però no entrar-ne #PrimaveraCatalana @CDRGironaSalt @CDRCatOficial pic.twitter.com/j0O8fZLJPN — Diari de Girona (@DiarideGirona) March 27, 2018

По данным издания, около 6 часов утра заблокированным в обоих направлениях оказалось движение по таким трассам, как, транзитная дорога, проходящая через Барселону и Жирону в направлении города Фигерас, вблизи границы с Францией. Это наиболее загруженная дорога в окрестностях Барселоны.

Кроме того, утром были заблокированы другие важные дороги столицы Каталонии, такие как проспект Диагональ и Меридиана-де-Барселона.

Участники блокады требуют освобождения каталонских политиков, которые поддерживали независимость Каталонии и находятся в тюрьмах по обвинению в организации мятежа.

Также была установлена небольшая баррикада с шинами, на которой повесили плакаты "Каталонская республика сейчас" и "Свободу политзаключенным".

Напомним, немецкий суд в городе Ноймюнстер продлил срок содержания под стражей бывшего главы правительства Каталонии (Испания) Карлеса Пучдемона.

Политик будет оставаться под стражей до принятия решения об его экстрадиции.