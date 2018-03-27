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Протесты в Каталонии: сторонники независимости заблокировали основные автомагистрали региона

НовостиПолитика    27.03.2018 - 12:17
Фото: протестующие перекрыли автомагистрали в Каталонии (La Vanguardia)
Фото: протестующие перекрыли автомагистрали в Каталонии (La Vanguardia)

Митингующие требуют освобождения арестованных каталонских политиков

Сегодня утром сторонники независимости Каталонии заблокировали основные автомагистрали региона. Об этом сообщает La Vanguardia.

Как сообщается, митингующие выступают против задержания и ареста экс-главы правительства Карлеса Пучдемона.

По данным издания, около 6 часов утра заблокированным в обоих направлениях оказалось движение по таким трассам, как, транзитная дорога, проходящая через Барселону и Жирону в направлении города Фигерас, вблизи границы с Францией. Это наиболее загруженная дорога в окрестностях Барселоны.

Кроме того, утром были заблокированы другие важные дороги столицы Каталонии, такие как проспект Диагональ и Меридиана-де-Барселона.

Участники блокады требуют освобождения каталонских политиков, которые поддерживали независимость Каталонии и находятся в тюрьмах по обвинению в организации мятежа.

Также была установлена небольшая баррикада с шинами, на которой повесили плакаты "Каталонская республика сейчас" и "Свободу политзаключенным".

Напомним, немецкий суд в городе Ноймюнстер продлил срок содержания под стражей бывшего главы правительства Каталонии (Испания) Карлеса Пучдемона.

Политик будет оставаться под стражей до принятия решения об его экстрадиции.

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Теги публикации: Каталония, протест, перекрыто движение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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