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Суд в Германии оставил Пучдемона под стражей

НовостиПолитика    27.03.2018 - 09:22
Фото: Карлес Пучдемон (facebook.com/KRLSPuigdemont)
Фото: Карлес Пучдемон (facebook.com/KRLSPuigdemont)

Пучдемон останется под стражей, пока не будет принято решение о процедуре выдачи

Немецкий суд в городе Ноймюнстер продлил срок содержания под стражей бывшего главы правительства Каталонии (Испания) Карлеса Пучдемона. Об этом сообщает AFP.

"Пучдемон останется под стражей, пока не будет принято решение о процедуре выдачи", - заявили в суде на следующий день после ареста политика.

Задержание бывшего каталонского лидера в Германии состоялось 25 марта 2018 года, наступило через пять месяцев после того, как он покинул территорию Испании во избежание ареста. Испанское правительство обвинило Пучдемона в мятеже после проведения референдума за независимость автономного региона Каталонии.

Напомним, ранее в Германии заявили, что решение о выдаче бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, задержанного в воскресенье у границы с Данией, теперь находится в руках суда федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии).

В частности, генпрокуратура, которая рассматривает дело Пучдемона, получила от Испании ордер на арест политика. Дело Пучдемона рассматривается в соответствии с немецкими законами и положениями о европейском ордере на арест.

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Теги публикации: Испания, Карлес Пучдемон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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