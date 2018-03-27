Протести в Каталонії: прихильники незалежності заблокували основні автомагістралі регіону

Мітингувальники вимагають звільнення заарештованих політиків каталонських

Сьогодні вранці прихильники незалежності Каталонії заблокували основні автомагістралі регіону. Про це повідомляє La Vanguardia.

Як повідомляється, мітингувальники виступають проти затримання і арешту екс-глави уряду Карлеса Пучдемона.

Els manifestants es concentren en un punt de l'AP-7 a #Figueres i deixen sortir vehicles de l'autopista que estaven atrpats però no entrar-ne #PrimaveraCatalana @CDRGironaSalt @CDRCatOficial pic.twitter.com/j0O8fZLJPN — Diari de Girona (@DiarideGirona) March 27, 2018

За даними видання, близько 6 годин ранку заблокованим в обох напрямках виявилося рух по таких трасах, як транзитна дорога, що проходить через Барселону і Жирону в напрямку міста Фігерас, поблизу кордону з Францією. Це найбільш завантажена дорога в околицях Барселони.

Крім того, вранці були заблоковані інші важливі дороги столиці Каталонії, такі як проспект Діагональ і Меридіана-де-Барселона.

Учасники блокади вимагають звільнення каталонських політиків, які підтримували незалежність Каталонії і перебувають у в'язницях за звинуваченням в організації заколоту.

Також була встановлена невелика барикада з шинами, на якій повісили плакати "Каталонська республіка зараз" і "Свободу політв'язням".

Нагадаємо, німецький суд у місті Ноймюнстер продовжив термін утримання під вартою колишнього глави уряду Каталонії (Іспанія) Карлеса Пучдемона.

Політик буде залишатися під вартою до ухвалення рішення про його екстрадицію.