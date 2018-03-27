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Протести в Каталонії: прихильники незалежності заблокували основні автомагістралі регіону

НовиниПолітика    27.03.2018 - 12:17
Фото: протестувальники перекрили автомагістралі в Каталонії (La Vanguardia)
Фото: протестувальники перекрили автомагістралі в Каталонії (La Vanguardia)

Мітингувальники вимагають звільнення заарештованих політиків каталонських

Сьогодні вранці прихильники незалежності Каталонії заблокували основні автомагістралі регіону. Про це повідомляє La Vanguardia.

Як повідомляється, мітингувальники виступають проти затримання і арешту екс-глави уряду Карлеса Пучдемона.

За даними видання, близько 6 годин ранку заблокованим в обох напрямках виявилося рух по таких трасах, як транзитна дорога, що проходить через Барселону і Жирону в напрямку міста Фігерас, поблизу кордону з Францією. Це найбільш завантажена дорога в околицях Барселони.

Крім того, вранці були заблоковані інші важливі дороги столиці Каталонії, такі як проспект Діагональ і Меридіана-де-Барселона.

Учасники блокади вимагають звільнення каталонських політиків, які підтримували незалежність Каталонії і перебувають у в'язницях за звинуваченням в організації заколоту.

Також була встановлена невелика барикада з шинами, на якій повісили плакати "Каталонська республіка зараз" і "Свободу політв'язням".

Нагадаємо, німецький суд у місті Ноймюнстер продовжив термін утримання під вартою колишнього глави уряду Каталонії (Іспанія) Карлеса Пучдемона.

Політик буде залишатися під вартою до ухвалення рішення про його екстрадицію.

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Теги публікації: Каталонія, протест, перекрыто движение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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