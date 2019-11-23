Протесты в Ираке: количество погибших снова возросло

Число погибших в результате столкновений между полицейскими и протестующими в Ираке возросло до 340 людей. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Данные полицейских и медиков показывают, что число раненых 21 ноября также возросло до 61 человека.

Напомним, 21 ноября сообщалось, что в результате стрельбы в Багдаде (Ирак) погибли четыре человека и еще 48 получили ранения. Отмечалось, что это произошло, когда иракские силы безопасности открыли огонь из пистолетов и баллончиков со слезоточивым газом по демонстрантам около двух ключевых мостов в Багдаде.

Как писало РБК-Украина ранее, начиная с 1 октября в ходе акций протеста в Ираке погиб 319 демонстрант. При этом по данным комитета по правам человека при парламенте Ирака, еще 15 тыс. человек получили ранения.

Так, протесты охватили Басру, Эд-диванов, Кербеле, Васит и Киркук.

Правозащитная организация Amnesty International призвала официальный Багдад положить конец убийствам демонстрантов. Правозащитники считают, что власти Ирака должны привлечь к ответственности всех сотрудников сил безопасности, причастных к гибели участников антиправительственных акций.

Как известно, 25 октября в Ираке началась новая волна протестов, охватившая несколько провинций. Люди протестовали против коррупции в правительстве, безработицы и отсутствия базовых услуг.