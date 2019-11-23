Протести в Іраку: кількість загиблих знову зросла

Число загиблих внаслідок сутичок між поліцейськими та протестувальниками в Іраку зросло до 340 людей. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Дані поліцейських та медиків свідчать, що число поранених 21 листопада також зросло до 61 людини.

Нагадаємо, 21 листопада повідомлялося, що у результаті стрілянини в Багдаді (Ірак) загинули чотири людини і ще 48 отримали поранення. Зазначалося, що це сталося, коли іракські сили безпеки відкрили вогонь з пістолетів і балончиків зі сльозогінним газом по демонстрантах біля двох ключових мостів у Багдаді.

Як писало РБК-Україна раніше, починаючи з 1 жовтня в ході акцій протестів в Іраку загинув 319 демонстрант. При цьому за даними комітету з прав людини при парламенті Іраку, ще 15 тис. людей отримали поранення.

Так, протести охопили Басру, Ед-диванів, Кербелі, Васіт і Кіркук.

Правозахисна організація Amnesty International закликала офіційний Багдад покласти край вбивствам демонстрантів. Правозахисники вважають, що влада Іраку повинна притягнути до відповідальності всіх співробітників сил безпеки, причетних до загибелі учасників антиурядових акцій.

Як відомо, 25 жовтня в Іраку почалася нова хвиля протестів, яка охопила кілька провінцій. Люди протестували проти корупції в уряді, безробіття і відсутності базових послуг.