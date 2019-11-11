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На протестах в Ираке погибли 319 человек

Новости » Общество     11.11.2019 - 05:01
На протестах в Ираке погибли 319 человек
Фото: протесты в Ираке (twitter.com)

Еще 15 тыс. получили ранения

Начиная с 1 октября в ходе акций протеста в Ираке погиб 319 демонстрант. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

По данным комитета по правам человека при парламенте Ирака, еще 15 тыс. человек получили ранения.

Протесты охватили Басру, Эд-Диванию, Кербелу, Васит и Киркук.

Правозащитная организация Amnesty International призвала официальный Багдад положить конец убийству демонстрантов.

Правозащитники считают, что власти Ирака должны привлечь к ответственности всех сотрудников сил безопасности, причастных к гибели участников антиправительственных акций.

Ранее сообщалось, что 31 октября премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди заявил, что уходит в отставку на фоне массовых протестов и убийств силовиками демонстрантов.

Как известно, 25 октября в Ираке началась новая волна протестов, которая охватила несколько провинций. Люди поначалу протестовали против коррупции в правительстве, безработицы и отсутствия базовых услуг.

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