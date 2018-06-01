Протесты в Грузии: президент пообщался с организатором митинга

Встреча произошла в палатке протестующего, установленной перед зданием парламента

Президент Грузии Георгий Маршвелашвили провел встречу с отцом убитого в декабре 2017 года подростка Зазой Саралидзе, который является организатором протеста в Тбилиси. Об этом сообщает Rustavi 2, ссылаясь на парламентского секретаря главы государства Анну Нацвишвили.

Отмечается, что встреча произошла в палатке протестующего, установленной перед зданием парламента.

Напомним, в Тбилиси проходит акция протеста возле парламента. Акция началась возле здания Главной прокуратуры в связи с решением суда по делу об убийстве двух несовершеннолетних на улице Хорава в Тбилиси. Подчеркнем, что премьер-министр Георгий Квирикашвили отказался уходить в отставку по требованию протестующих.

Так, главный прокурор Ираклий Шотадзе заявил об уходе с должности в связи с убийством двух подростков в Тбилиси в декабре прошлого года.