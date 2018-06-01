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Протесты в Грузии: президент пообщался с организатором митинга

НовостиПроисшествия    01.06.2018 - 14:25
Фото: Георгий Маршвелашвили (facebook.com)
Фото: Георгий Маршвелашвили (facebook.com)

Встреча произошла в палатке протестующего, установленной перед зданием парламента

Президент Грузии Георгий Маршвелашвили провел встречу с отцом убитого в декабре 2017 года подростка Зазой Саралидзе, который является организатором протеста в Тбилиси. Об этом сообщает Rustavi 2, ссылаясь на парламентского секретаря главы государства Анну Нацвишвили.

Отмечается, что встреча произошла в палатке протестующего, установленной перед зданием парламента.

Напомним, в Тбилиси проходит акция протеста возле парламента. Акция началась возле здания Главной прокуратуры в связи с решением суда по делу об убийстве двух несовершеннолетних на улице Хорава в Тбилиси. Подчеркнем, что премьер-министр Георгий Квирикашвили отказался уходить в отставку по требованию протестующих.

Так, главный прокурор Ираклий Шотадзе заявил об уходе с должности в связи с убийством двух подростков в Тбилиси в декабре прошлого года.

Премьер-министр Грузии отказался уходить в отставку В Грузии главный прокурор ушел в отставку из-за дела об убийстве подростков
Теги публикации: протест, Грузия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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