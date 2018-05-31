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В Тбилиси продолжается акция протеста возле парламента

НовостиПроисшествия    31.05.2018 - 21:59
Фото: протесты в Грузии (twitter.com/latiniano)
Фото: протесты в Грузии (twitter.com/latiniano)

Участники акции протеста требуют отставки нескольких чиновников

В Тбилиси продолжается акция протеста возле парламента. Об этом сообщает "Грузия Online".

Акция началась возле здания Главной прокуратуры в связи с решением суда по делу об убийстве двух несовершеннолетних на улице Хорава в Тбилиси.

"Спасибо Грузия, сегодня вы стоите рядом с моим сыном. Спасибо всем, что боремся за наше будущее. Наше будущее принадлежит нам, Грузия - наша. Мы не должны дать системе возможность убивать наших детей", - заявил отец погибшего подростка Заза Саралидзе на акции.

Участники акции протеста требуют отставки нескольких лиц, в том числе - Левана Мурусидзе, Михаила Чинчаладзе и Нино Гвенетадзе.

Трансляцию в прямом эфире ведет Rustavi 2.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в Грузии главный прокурор Ираклий Шотадзе заявил отставку с должности в связи с убийством двух подростков в Тбилиси в декабре прошлого года.

Убийство произошло 1 декабря 2017 года. Два подростка получили ножевые ранения в результате драки: один скончался на месте, а второй - в больнице на следующий день. 31 мая суд огласил приговор.

Обвиняемыми по делу проходили двое людей, которых признали виновными в умышленном убийстве одного потерпевшего. Однако виновных в убийстве второго подростка не нашли. Так, решение суда вызвало массовые протесты.

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Теги публикации: протест, Тбилиси, Грузия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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