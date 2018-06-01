Протести в Грузії: президент поспілкувався з організатором мітингу

Зустріч відбулася у наметі протестуючого, встановленій перед будівлею парламенту

Президент Грузії Георгій Маршвелашвілі провів зустріч із батьком вбитого в грудні 2017 року підлітка Зазою Саралідзе, який є організатором протесту в Тбілісі. Про це повідомляє Rustavi 2, посилаючись на парламентського секретаря глави держави Анну Нацвішвілі.

Відзначається, що зустріч відбулася у наметі протестуючого, встановленій перед будівлею парламенту.

Нагадаємо, в Тбілісі проходить акція протесту біля парламенту. Акція почалася біля будівлі Головної прокуратури у зв'язку з рішенням суду у справі про вбивство двох неповнолітніх на вулиці Хорава в Тбілісі. Підкреслимо, що прем'єр-міністр Георгій Квірікашвілі відмовився йти у відставку на вимогу протестувальників.

Так, головний прокурор Іраклій Шотадзе заявив про відставку з посади у зв'язку з убивством двох підлітків у Тбілісі в грудні минулого року.