Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Протести в Грузії: президент поспілкувався з організатором мітингу

НовиниНадзвичайні події    01.06.2018 - 14:25
Фото: Георгій Маршвелашвілі (facebook.com)
Фото: Георгій Маршвелашвілі (facebook.com)

Зустріч відбулася у наметі протестуючого, встановленій перед будівлею парламенту

Президент Грузії Георгій Маршвелашвілі провів зустріч із батьком вбитого в грудні 2017 року підлітка Зазою Саралідзе, який є організатором протесту в Тбілісі. Про це повідомляє Rustavi 2, посилаючись на парламентського секретаря глави держави Анну Нацвішвілі.

Відзначається, що зустріч відбулася у наметі протестуючого, встановленій перед будівлею парламенту.

Нагадаємо, в Тбілісі проходить акція протесту біля парламенту. Акція почалася біля будівлі Головної прокуратури у зв'язку з рішенням суду у справі про вбивство двох неповнолітніх на вулиці Хорава в Тбілісі. Підкреслимо, що прем'єр-міністр Георгій Квірікашвілі відмовився йти у відставку на вимогу протестувальників.

Так, головний прокурор Іраклій Шотадзе заявив про відставку з посади у зв'язку з убивством двох підлітків у Тбілісі в грудні минулого року.

Прем'єр-міністр Грузії відмовився йти у відставку У Грузії головний прокурор пішов у відставку через справу про вбивство підлітків
Теги публікації: протест, Грузія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Так облажатися - треба вміти": Забужко заявила, що "спецоперація Бабченко" - потужний удар по ФСБ
"У нього випало два зуба": Собчак розповіла, як почуває себе Сенцов
Українка приїхала на російський дитячий конкурс в окупований Крим
"Сильно змінився": фото з постарілим Савіком Шустером здивували мережу
On Top