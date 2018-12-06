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Протести у Франції: у Парижі закрили Сорбонну з міркувань безпеки

Новини » Надзвичайні події    06.12.2018 - 17:11
Протести у Франції: у Парижі закрили Сорбонну з міркувань безпеки
Фото: університет Сорбонна (elrincondegundisalvus.blogspot.com)

Закрити університет вирішили після того, як у всередину спробувала потрапити група активістів

Будинок французького університету Сорбонни вирішили закрити через антиурядові протести. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Le Figaro.

Повідомляється, що закрити університет вирішили після того, як у всередину спробувала потрапити група активістів. Охорона їх евакуювала і закрила двері.

"Будівля закрита з міркувань безпеки, заняття поки скасовані", - повідомили в університеті.

В інших університетах і школах активісти також спробували перешкодити навчанню. Зокрема, намагалися організувати акції протесту і блокували входи до установи.

Нагадаємо, французький уряд повністю відмовилося від намірів підвищення акцизів на паливо після масштабних акцій протестів в країні.

Раніше РБК-Україна писало, що більше 100 ліцеїв заблоковані по всій Франції в рамках антиурядових протестів.

Як відомо, в результаті зіткнень між демонстрантами, які протестують проти підвищення цін на паливо, і правоохоронцями у Франції затримали 412 осіб. Крім того, 133 людини були поранені, в тому числі і співробітники поліції.

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