Протесты ФОПов под Радой: есть пострадавшая, двух участников забрали в полицию

На протестах ФОПов под Верховной радой пострадала одна из участниц. Кроме того, двух человек забрали в полицию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.
Сообщается, что протесты уже завершены, за нарушение правопорядка в Печерское районное управление полиции доставлены два человека.
"С ними общаются следователи и впоследствии их действиям будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
Кроме того, одна из участниц акции получила телесное повреждение во время стычки с полицией, когда протестующие блокировали движение машины и бросали файеры. Также сообщается, что поврежден служебный автомобиль.
Напомним, ранее сообщалось, что на протестах ФОПов начали жечь файеры и устроили драку. Сегодня парламент планировал рассмотреть закон об отсрочке кассовых аппаратов, но его даже не смогли внести в повестку дня.