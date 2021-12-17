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Протести ФОПів під Радою: є постраждала, двох учасників забрали до поліції

Автор: Ілона Свиридова

На протестах ФОПів під Верховною радою постраждала одна з учасниць. Крім того, двох осіб забрали до поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що протести вже завершено, за порушення правопорядку до Печерського районного управління поліції доставлено двох осіб.

"З ними спілкуються слідчі і згодом їх діям буде дана правова оцінка", - йдеться у повідомленні.

Крім того, одна з учасниць акції отримала тілесне ушкодження під час сутички з поліцією, коли протестувальники блокували рух машини та кидали фаєри. Також повідомляється, що пошкоджено службове авто.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на протестах ФОПів почали палити фаєри та вчинили бійку. Сьогодні парламент планував розглянути закон про відстрочку касових апаратів, але його навіть не змогли внести до порядку денного.

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