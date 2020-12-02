Протесты ФОПов будут продолжаться, пока власть не заставит олигархов платить налоги, - нардеп

Протесты ФОПов под Верховной радой не закончатся после вчерашнего голосования парламента по отсрочке фискализации, а наоборот - усилятся, потому что государство оказывает давление на мелких предпринимателей и не способно заставить олигархов платить налоги.

Об этом заявил народный депутат Украины Александр Качура с трибуны Верховной рады.

"После вчерашнего голосования многие депутаты из нашей фракции думают, что на этом закончится налоговый майдан. Нет. Он только начинается. Я уверен, что предприниматели будут возмущаться еще больше, потому что выходили они не за отсрочку фискализации - а за полную отмену. Почему? Потому что они чувствуют несправедливость и вопрос тут не в кассовых аппаратах. Мы начали заниматься маленькими, а должны - большим бизнесом, который не платит налоги, и выводит деньги в офшоры", - заявил Качура.

Он также привел пример табачного дистрибьютора-монополиста "Тедис Украина", который проиграл суд украинскому государству и должен заплатить 3 миллиарда 400 миллионов гривен, однако официально заявляет, что платить не будет.

"Прошу правоохранительные органы, исполнительную службу, Антимонопольный комитет посмотреть на это. Посмотрите на олигархат, посмотрите на большие компании, которые не платят налоги, вместо того, чтобы затягивать петлю на шее малого бизнеса и забирать у них последнее", - добавил нардеп.

Качура также отметил, что "в Украине для больших компания "особенные законы", а для маленьких – фискальное давление и давление государства", что является несправедливым и провоцирует протесты.

Напомним, Северный апелляционный хозяйственный суд Киева 25 ноября отказал в удовлетворении иска компании "Тедис Украина" относительно штрафа Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в 3,4 млрд грн.

26 ноября "Схемы" показали, как владелец компании "Тедис-Украина" Борис Кауфман приезжает на встречи в Офис президента, Кабмин и Министерство внутренних дел.

Как писало РБК-Украина, во вторник, 1 декабря, после протестов мелких предпринимателей парламент проголосовала за отсрочку фискализации для ФОПов до 2022 года.