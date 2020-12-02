Протести ФОПів будуть продовжуватися, поки влада не змусить олігархів платити податки, - нардеп

Протести ФОПів під Верховною радою не закінчаться після вчорашнього голосування парламенту за відстрочення фіскалізації, а, навпаки, посиляться, тому що держава чинить тиск на дрібних підприємців і не здатна змусити олігархів платити податки.

Про це заявив народний депутат України Олександр Качура з трибуни Верховної ради.

"Після вчорашнього голосування багато депутатів з нашої фракції думають, що на цьому закінчиться податковий майдан. Ні. Він тільки починається. Я впевнений, що підприємці будуть обурюватися ще більше, тому що вони виходили не за відстрочку фіскалізації - а за повне скасовування. Чому? Тому що вони відчувають несправедливість і питання тут не в касових апаратах. Ми почали займатися маленькими, а повинні - великим бізнесом, який не платить податки, і виводить гроші в офшори", - заявив Качура.

Він також навів приклад тютюнового дистриб'ютора-монополіста "Тедіс Україна", який програв суд українській державі і повинен заплатити 3 мільярди 400 мільйонів гривень, однак офіційно заявляє, що платити не буде.

"Прошу правоохоронні органи, виконавчу службу, Антимонопольний комітет подивитися на це. Подивіться на олігархат, подивіться на великі компанії, які не платять податки, замість того, щоб затягувати зашморг на шиї малого бізнесу і забирати у них останнім", - додав нардеп.

Качура також зазначив, що "в Україні для великих компаній "особливі закони", а для найменших – фіскальний тиск і тиск держави", що є несправедливим та провокує протести.

Нагадаємо, Північний апеляційний господарський суд Києва 25 листопада відмовив у задоволенні позову компанії "Тедіс Україна" щодо штрафу Антимонопольного комітету України (АМКУ) на 3,4 млрд грн.

26 листопада "Схеми" показали, як власник компанії "Тедіс-Україна" Борис Кауфман приїжджає на зустрічі в Офіс президента, Кабмін і Міністерство внутрішніх справ.

Як повідомляло РБК-Україна, у вівторок, 1 грудня, після протестів дрібних підприємців парламент проголосувала за відстрочку фіскалізації для ФОПів до 2022 року.