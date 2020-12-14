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Протесты в Ереване продолжаются: к дому правительства стянули полицейских

Ереван, Понедельник 14 декабря 2020 17:54
Протесты в Ереване продолжаются: к дому правительства стянули полицейских
Фото: протесты в Ереване (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

В Ереване в понедельник, 14 декабря, продолжаются протесты. Активисты требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом сообщает издание "Новости Армении".

Указано, что "Марш достоинства" стартовал возле парка Ваагна Давтяна (Пражский парк) в районе Арабкира, а теперь достиг проспекта Баграмяна.

Участники марша скандируют "Никол предатель", "Армения без Никола!".

Российские СМИ сообщают, что у здания правительства активисты останавливались, чтобы провести короткий митинг. После этого шествие продолжилось.

К зданию стянули крупные силы полиции.

Правоохранители заявили, что в участки доставили около 40 человек.

Напомним, сегодня Пашинян заявил, что готов уйти в отставку лишь при наличии "достоверных результатах волеизъявления народа". Пока он продолжит выполнять функции премьера Армении.

Как писало РБК-Украина, в начале ноября Пашинян подписал мирное соглашение по Нагорному Карабаху. Впоследствии в Армении вспыхнули акции протеста, демонстранты требуют отставки главы правительства.

Также РБК-Украина писало, что за отставку Пашиняна выступил президент Армении Армен Саркисян. Он призвал действующее правительство уйти в отставку и предложил провести внеочередные парламентские выборы.

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