Протесты в Ереване продолжаются: к дому правительства стянули полицейских

Фото: протесты в Ереване (GettyImages)

В Ереване в понедельник, 14 декабря, продолжаются протесты. Активисты требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом сообщает издание "Новости Армении".

Указано, что "Марш достоинства" стартовал возле парка Ваагна Давтяна (Пражский парк) в районе Арабкира, а теперь достиг проспекта Баграмяна.

Участники марша скандируют "Никол предатель", "Армения без Никола!".

Российские СМИ сообщают, что у здания правительства активисты останавливались, чтобы провести короткий митинг. После этого шествие продолжилось.

К зданию стянули крупные силы полиции.

Правоохранители заявили, что в участки доставили около 40 человек.

Напомним, сегодня Пашинян заявил, что готов уйти в отставку лишь при наличии "достоверных результатах волеизъявления народа". Пока он продолжит выполнять функции премьера Армении.

Как писало РБК-Украина, в начале ноября Пашинян подписал мирное соглашение по Нагорному Карабаху. Впоследствии в Армении вспыхнули акции протеста, демонстранты требуют отставки главы правительства.

Также РБК-Украина писало, что за отставку Пашиняна выступил президент Армении Армен Саркисян. Он призвал действующее правительство уйти в отставку и предложил провести внеочередные парламентские выборы.