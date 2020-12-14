Протести в Єревані тривають: до будинку уряду стягнули поліцейських

Фото: протести в Єревані (GettyImages)

У Єревані в понеділок, 14 грудня, тривають протести. Активісти вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Про це повідомляє видання "Новини Вірменії".

Зазначено, що "Марш гідності" стартував біля парку Ваагна Давтяна (Празький парк) в районі Арабкіру, а тепер досяг проспекту Баграмяна.

Учасники маршу скандували "Нікол зрадник", "Вірменія без Нікола!".

Російські ЗМІ повідомляли, що біля будівлі уряду активісти зупинялися, щоб провести короткий мітинг. Після цього хода продовжилася.

До будівлі стягнули великі сили поліції.

Правоохоронці заявили, що в дільниці доставили близько 40 осіб.

Нагадаємо, сьогодні Пашинян заявив, що готовий піти у відставку лише за наявності "достовірних результатів волевиявлення народу". Поки він продовжить виконувати функції прем'єра Вірменії.

Як писало РБК-Україна, на початку листопада Пашинян підписав мирну угоду щодо Нагірного Карабаху. Згодом у Вірменії спалахнули акції протесту, демонстранти вимагають відставки глави уряду.

Також РБК-Україна писало, що за відставку Пашиняна виступив президент Вірменії Армен Саркісян. Він закликав чинний уряд піти у відставку і запропонував провести позачергові парламентські вибори.