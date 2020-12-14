ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Протести в Єревані тривають: до будинку уряду стягнули поліцейських

Єреван, Понеділок 14 грудня 2020 17:54
Протести в Єревані тривають: до будинку уряду стягнули поліцейських
Фото: протести в Єревані (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

У Єревані в понеділок, 14 грудня, тривають протести. Активісти вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Про це повідомляє видання "Новини Вірменії".

Зазначено, що "Марш гідності" стартував біля парку Ваагна Давтяна (Празький парк) в районі Арабкіру, а тепер досяг проспекту Баграмяна.

Учасники маршу скандували "Нікол зрадник", "Вірменія без Нікола!".

Російські ЗМІ повідомляли, що біля будівлі уряду активісти зупинялися, щоб провести короткий мітинг. Після цього хода продовжилася.

До будівлі стягнули великі сили поліції.

Правоохоронці заявили, що в дільниці доставили близько 40 осіб.

Нагадаємо, сьогодні Пашинян заявив, що готовий піти у відставку лише за наявності "достовірних результатів волевиявлення народу". Поки він продовжить виконувати функції прем'єра Вірменії.

Як писало РБК-Україна, на початку листопада Пашинян підписав мирну угоду щодо Нагірного Карабаху. Згодом у Вірменії спалахнули акції протесту, демонстранти вимагають відставки глави уряду.

Також РБК-Україна писало, що за відставку Пашиняна виступив президент Вірменії Армен Саркісян. Він закликав чинний уряд піти у відставку і запропонував провести позачергові парламентські вибори.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Арменияпротест в Ереване

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся