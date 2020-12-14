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Пашинян назвал условие, при котором уйдет в отставку

Ереван, Понедельник 14 декабря 2020 11:10
Пашинян назвал условие, при котором уйдет в отставку
Фото: Никол Пашинян (facebook.com/tv360)
Автор: Игорь Литвиненко

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку лишь при наличии "достоверных результатах волеизъявления народа". Пока он продолжит выполнять функции премьера Армении.

Об этом Пашинян заявил во время обращения к народу в понедельник, 14 декабря, передает "Sputnik Армения".

Он добавил, что "кабинетным путем", без согласования с народом, власть в стране может устанавливаться.

"Я обязался честно выполнять обязанности премьер-министра. Сейчас главная задача - стабилизация обстановки в Армении, и мы должны работать над этим", - заявил Пашинян.

Напомним, в начале ноября премьер Армении Никол Пашинян подписал мирное соглашение по Нагорному Карабаху с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным. Соглашение предусматривает вывод армянских войск с территории Карабаха и отход большей ее части под контроль Азербайджана. Впоследствии в Армении вспыхнули акции протеста, во время которых демонстранты требуют отставки Пашиняна.

Также РБК-Украина писало, что за отставку Пашиняна выступил президент Армении Армен Саркисян. Он призвал действующее правительство уйти в отставку и предложил провести внеочередные парламентские выборы.

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Новости Украины Политика отставкаАрменияНикол Пашинян

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