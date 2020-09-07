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Протесты демонстрируют решимость беларусов добиться демократии, - ЕС

Брюссель, Понедельник 07 сентября 2020 05:15
Протесты демонстрируют решимость беларусов добиться демократии, - ЕС
Фото: протесты в Беларуси (t me minsk_new)
Автор: Инна Собора

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призывает Беларусь к инклюзивному диалогу на фоне протестов. Он отметил, что не смотря на аресты, люди стремятся добиться демократии.

Об этом он написал в своем Twitter.

Он отметил, что "впечатляющие массовые демонстрации" в Минске и других городах демонстрируют решимость белорусского народа добиться своих свобод, прав и демократии.

"И все это несмотря на аресты, запугивание и насилие со стороны властей Беларуси. Необходим инклюзивный национальный диалог", - заявил Боррель.

Напомним, на протестах в Беларуси 6 сентября силовики задержали сотни демонстрантов. Среди задержанных подросток, пожилые люди и спасатели.

РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус призвал Европейский союз предоставить "содержательную и ощутимую помощь" белорусской оппозиции.

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