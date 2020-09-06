МВД Беларуси заявляет о сотнях задержанных на сегодняшних акциях

Фото: протесты в Беларуси (tut.by)

На протестах в Беларуси 6 сентября задержали сотни демонстрантов. Речь идет о задержанных на акциях по всей стране.

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова, передает "РИА Новости".

По ее словам, уже задержаны сотни человек, но точное число назовут в понедельник.

В то же время белорусские СМИ пишут о жестоких задержаниях не только в центре Минске, но и в других частях столицы Беларуси - на Немиге, проспекте Победителей, площади Свободы и Парке Победы. В общей сложности в Минске за сегодня задержали более 120 человек, но список постоянно обновляется. При этом утверждается, что людей задерживает не только ОМОН, но и неизвестные без опознавательных знаков в масках и с дубинками.

В частности, около 15 неизвестных в кепках, масках и с дубинками в руках ворвались в кофейню O’Petit, в которой укрылись демонстранты. Неизвестные разбили стеклянные двери, вломились внутрь и выволокли наружу несколько человек.

Кроме того, известно о нескольких задержанных в Витебске.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минске силовики задержали нескольких участников протеста возле резиденции президента Александра Лукашенко. Кроме того, после завершения массовых акций были зафиксированы задержания и в других частях города.

Также сегодня с применением слезоточивого газа и дубинок была разогнана акция в Гродно.