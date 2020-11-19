Протесты в Берлине: госпитализированы трое полицейских

Фото: протесты в Берлине (twitter.com KollektivC)

В Берлине прошли антикарантинные протесты, в ходе которых трое полицейских получили тяжелые травмы. Они были госпитализированы.

Об этом сообщает Der Tagesspiegel.

Указано, что один полицейский получил удар ногой по голове, второму вывихнули руку. Также во время акции женщина-полицейский сломала руку.

Начальник управления берлинской полиции Барбара Словик подчеркнула, что правоохранители, несмотря на постоянные оскорбления и рост агрессивного настроения, сохраняли спокойствие, не позволяли себя провоцировать и действовали адекватно.

Как писало РБК-Украина, вчера стало известно, что в столице Германии Берлине в ходе протестов были задержаны по меньшей мере 365 человек. Сообщалось о десяти пострадавших правоохранителях.

Напомним, протесты в Берлине начались после того, как в Бундестаге начались дебаты по законопроекту, который узаконит введение правил, призванных взять под контроль эпидемию: соблюдение дистанции, ношение масок в общественных местах, закрытие магазинов и ресторанов.