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Протести в Берліні: госпіталізовано трьох поліцейських

Берлін, Четвер 19 листопада 2020 10:29
Протести в Берліні: госпіталізовано трьох поліцейських
Фото: протести в Берліні(twitter.com KollektivC)
Автор: РБК-Україна

У Берліні пройшли антикарантинні протести, в ході яких троє поліцейських отримали важкі травми. Вони були госпіталізовані.

Про це повідомляє Der Tagesspiegel.

Зазначено, що один поліцейський отримав удар ногою по голові, другому вивихнули руку. Також під час акції жінка-поліцейський зламала руку.

Начальник управління берлінської поліції Барбара Словік підкреслила, що правоохоронці, попри постійні образи і зростання агресивного настрою, зберігали спокій, не дозволяли себе провокувати і діяли адекватно.

Як писало РБК-Україна, вчора стало відомо, що в столиці Німеччини Берліні в ході протестів були затримані щонайменше 365 осіб. Повідомлялося про десять постраждалих правоохоронців.

Нагадаємо, протести в Берліні почалися після того, як в Бундестазі почалися дебати щодо законопроекту, який узаконить введення правил, покликаних взяти під контроль епідемію: дотримання дистанції, носіння масок у громадських місцях, закриття магазинів і ресторанів.

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