Протесты в Беларуси утратили массовость, - МВД

Протесты в Беларуси, которые продолжаются уже несколько дней подряд, утратили массовость. При этом уровень агрессии в отношении силовиков остается высоким.

Об этом в Telegram сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова.

По ее словам, всего на протестах 9-13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы.

"Вчера в Минске и в Барановичах вновь были совершены умышленные наезды автомобилями на сотрудников ГАИ. Для остановки нарушителей правоохранители использовали оружие", - добавила Чемоданова.

Напомним, на пятый день протестов в Беларуси проводятся акции солидарности и массовые забастовки на предприятиях страны.

Вчера стало известно о задержании граждан Украины на протестах в Беларуси, на данный момент МИД устанавливает их местонахождение; по месту их временного проживания провели обыски и изъяли ноутбук и паспорта.

В связи с напряженной ситуацией в Беларуси украинцам не рекомендуют посещать ее. А тем, кто уже находится на территории страны, советуют не принимать участия в акциях и избегать места массового скопления людей.