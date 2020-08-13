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Протесты в Беларуси утратили массовость, - МВД

Минск, Четверг 13 августа 2020 11:33
Протесты в Беларуси утратили массовость, - МВД
Фото: протесты в Беларуси (t.me/belteanews)
Автор: РБК-Украина

Для подавления протестов применяют оружие

Протесты в Беларуси, которые продолжаются уже несколько дней подряд, утратили массовость. При этом уровень агрессии в отношении силовиков остается высоким.

Об этом в Telegram сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова.

По ее словам, всего на протестах 9-13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы.

"Вчера в Минске и в Барановичах вновь были совершены умышленные наезды автомобилями на сотрудников ГАИ. Для остановки нарушителей правоохранители использовали оружие", - добавила Чемоданова.

Напомним, на пятый день протестов в Беларуси проводятся акции солидарности и массовые забастовки на предприятиях страны.

Вчера стало известно о задержании граждан Украины на протестах в Беларуси, на данный момент МИД устанавливает их местонахождение; по месту их временного проживания провели обыски и изъяли ноутбук и паспорта.

В связи с напряженной ситуацией в Беларуси украинцам не рекомендуют посещать ее. А тем, кто уже находится на территории страны, советуют не принимать участия в акциях и избегать места массового скопления людей.

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