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Протести в Білорусі втратили масовість, - МВС

Мінськ, Четвер 13 серпня 2020 11:33
Протести в Білорусі втратили масовість, - МВС
Фото: протести в Білорусі (t.me/belteanews)
Автор: РБК-Україна

Для придушення протестів застосовують зброю

Протести в Білорусі, які тривають вже кілька днів поспіль, втратили масовість. При цьому рівень агресії щодо силовиків залишається високим.

Про це у Telegram повідомила офіційний представник Міністерства внутрішніх справ Білорусі Ольга Чемоданова.

За її словами, загалом на протестах 9-13 серпня постраждали 103 правоохоронця, з яких 28 госпіталізовані.

"Вчора в Мінську і в Барановичах знову були вчинені умисні наїзди автомобілями на співробітників ДАІ. Для зупинки порушників правоохоронці використовували зброю", - додала Чемоданова.

Нагадаємо, як на п'ятий день протестів у Білорусі проводяться акції солідарності і масові страйки на підприємствах країни.

Учора стало відомо про затримання громадян України на протести в Білорусі, на даний момент МЗС встановлює їх місцезнаходження; за місцем їх тимчасового проживання провели обшуки і вилучили ноутбук і паспорта.

У зв'язку з напруженою ситуацією в Білорусі українцям не рекомендують відвідувати її. А тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участі в акціях і уникати місць масового скупчення людей.

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