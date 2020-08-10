Протесты в Беларуси: ситуация в регионах после выборов

Фото: протесты в Минске (twitter.com/OnlinerBY)

Сейчас усложняется ситуация в Минске

Протесты в Беларуси начались вечером 9 августа, сразу после закрытия избирательных участков на президентских выборах. Силовики блокируют улицы техникой, применяют светошумовые гранаты и массово задерживают протестующих, подробнее о ситуации в Беларуси - в материале РБК-Украина.

Минск

В Минске сейчас проходят массовые протесты. Между милицей и правоохранителями периодически происходят столкновения. Силовики применяют резиновые пули и водометы против митингующих. Уже был штурм баррикад.

Фото: протесты в Минске (tut.by)

15 микроавтобусов с сотрудниками ОМОНа проводят зачистку на улице Янки Купалы в Минске. Протестующих вытеснили с перекрестка Богдановича-Купалы в сторону ВДНХ, предварительно бросив свето-шумовые гранаты

Минск сегодня вечером: ряды ОМОНа со щитами, водометы, светошумовые гранаты. pic.twitter.com/qigU3vTidX — TUT.BY (@tutby) August 9, 2020

Минская область

В Жодино протестуют, однако правоохранители опустили щиты и стали на сторону народа.

Также протестуют в Салигорске, Молодечно, Жодино, Дзержинск, Фаниполь.

Брестская область

В Пинске перед райисполкомом собралось около двух тысяч человек. Против них выступило всего 20 силовиков, но им на помощь пришли пограничники. Протестующие позвонили председателю горисполкома. В настоящее время он ведет переговоры. По последним данным, в Пинске протестующие разбирают плитку.

В самом Бресте собралось большое количество людей на улицах. По последним данным, в городе задержанных людей завозят в гаражи, когда отпустят не говорят.

Читатели присылают видео из центра Бреста. Там стычки с ОМОНом. pic.twitter.com/AuMzAtldqM — Onliner (@OnlinerBY) August 9, 2020

В Барановичах также собрались люди. ОМОН отступает против толпы в 8000 человек.

В Кобрине милиция отказывается разгонять протестующих.

Также протестуют в городе Белаазерск.

Видео из Кобрина. ОМОН опустил щиты. Люди скандируют: "молодцы" и обнимаются с силовиками!

МИЛИЦИЯ С НАРОДОМ! pic.twitter.com/GM5wjZxWim — Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 9, 2020

Витебская область

В Новополоцке люди вышли на протест и правоохранители их поддержали - опустили щиты.

Также люди протестуют в Витебске, Пружаны, Ляховичи.

Гомельская область

В Жлобин стянули милицию с ближайших маленьких городов. Милиция с щитами, пытается оттеснить людей от площади. Были стычки, есть задержанные. Собрались около 2500-3000 людей. Милиции было от силы человек 40, сейчас в раза 3-4 больше.

В Гомиле протестующие были разогнаны. Около 23 задержанных находятся в актовом зале ОВД Центрального района. В разгоне приняли участие ОМОН и милиция.

Протестуют также в городе Мазыр, Рэчыца.

Гродненская область

В Лиде ОМОН опустил щиты, там это восприняли это как "милиция с народом".

По крайней мере около тысячи человек вышли на улицы города Гродно. Десятки людей были задержаны. Их доставили в следственный изолятор в Кастричницком районе, в Ленинский райотдел милиции, в тюрьму №1. Людей били, а при задержании использовали слезоточивый газ.

Также люди собрались в городе Слоним.

Могилеская область

В этом регионе также проходят протесты. В Бобруйске правоохранители опустили щиты.

Информация о протестах в регионах Беларуси обновляется.

Напомним, силовики в Минске применили резиновые пули и водометы против митингующих.

Отметим, ЦИК Беларуси объявил о победе Александра Лукашенко во всех районах, отчитавшихся о подсчете голосов, по предварительным данным, за него проголосовали 92,7%.