Протести в Білорусі: ситуація в регіонах після виборів

Фото: протести в Мінську (twitter.com/OnlinerBY)

Зараз ускладнюється ситуація у Мінську

Протести в Білорусі почалися увечері 9 серпня, відразу після закриття виборчих дільниць на президентських виборах. Силовики блокують вулиці технікою, застосовують світлошумові гранати і масово затримують учасників протесту, докладніше про ситуацію в Білорусі - в матеріалі РБК-Україна.

Мінськ

У Мінську зараз проходять масові протести. Між міліцією та правоохоронцями періодично стаються зіткнення. Силовики застосовують гумові кулі і водомети проти мітингувальників. Вже був штурм барикад.

15 мікроавтобусів зі співробітниками ОМОНу проводять зачистку на вулиці Янки Купали в Мінську. Протестувальників витіснили з перехрестя Богдановича-Купали в сторону ВДНХ, попередньо кинувши світло-шумові гранати.

Минск сегодня вечером: ряды ОМОНа со щитами, водометы, светошумовые гранаты. pic.twitter.com/qigU3vTidX — TUT.BY (@tutby) August 9, 2020

Мінська область

В Жодіно протестують, однак правоохоронці опустили щити і стали на бік народу.

Брестська область

У Пінську перед райвиконкомом зібралося близько двох тисяч людей. Проти них виступило всього 20 силовиків, але їм на допомогу прийшли прикордонники. Протестуючі подзвонили голові міськвиконкому. Наразі він веде переговори. За останніми даними, в Пінську протестуючі розбирають плитку.

У самому Бресті зібралася велика кількість людей на вулицях. За останніми даними, в місті затриманих людей завозять в гаражі, коли відпустять не говорять.

Читатели присылают видео из центра Бреста. Там стычки с ОМОНом. pic.twitter.com/AuMzAtldqM — Onliner (@OnlinerBY) August 9, 2020

У Барановичах також зібралися люди. ОМОН відступає проти натовпу в 8000 людей.

У Кобрині міліція відмовляється розганяти протестуючих.

Видео из Кобрина. ОМОН опустил щиты. Люди скандируют: "молодцы" и обнимаются с силовиками!

МИЛИЦИЯ С НАРОДОМ! pic.twitter.com/GM5wjZxWim — Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 9, 2020

Вітебська область

У Новополоцьку люди вийшли на протест і правоохоронці їх підтримали - опустили щити.

Гомельська область

В Жлобин стягнули міліцію з найближчих маленьких міст. Міліція з щитами, намагається відтіснити людей від площі. Були сутички, є затримані. Зібралися близько 2500-3000 людей. Міліції було від сили осіб 40, зараз в рази 3-4 більше.

У Гомилі протестуючі були розігнані. Близько 23 затриманих знаходяться в актовому залі ОВС Центрального району. У розгоні взяли участь ОМОН і міліція.

Гродненська область

У Ліді ОМОН опустив щити, там це сприйняли це як "міліція з народом".

Принаймні близько тисячі людей вийшли на вулиці міста Гродно. Десятки людей були затримані. Їх доставили до слідчого ізолятора в Кастричницькому районі, до Ленінського райвідділу міліції, до в'язниці №1. Людей били, а під час затримання використовували сльозогінний газ.

Могілевська область

У цьому регіоні також проходять протести. У Бобруйську правоохоронці опустили щити.

Інформація щодо протестів у регіонах Білорусі оновлюється.

Нагадаємо, силовики в Мінську застосували гумові кулі і водомети проти мітингувальників.

Відзначимо, ЦВК Білорусі оголосив про перемогу Олександра Лукашенка у всіх районах, що відзвітували про підрахунок голосів, за попередніми даними, за нього проголосували 92,7%.