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В Беларуси проходят акции протеста, в Минске начались задержания

Беларусь, Воскресенье 10 января 2021 15:24
В Беларуси проходят акции протеста, в Минске начались задержания
Фото: протесты в Беларуси (news.tut.by)
Автор: Юлия Струк

В Беларуси в воскресенье, 10 января, проходят акции протеста. В Минске заявляют о первых задержаниях.

Об этом сообщает Tut.by.

Кроме Минска, протесты проходят в ряде белорусских городов - Бресте, Могилеве, Гродно.

"Как и несколько предыдущих недель, мобильный интернет и метро в столице работают. В Минске сегодня задержали несколько человек... А волонтеры сообщают, что в Жодино сейчас "сидят" чуть более 40 человек, многие из них там встретили Новый год", - пишет издание.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко призвал граждан страны "взять голову в руки". Он считает, что белорусам следует задуматься о будущем.

По его словам, белорусы только вместе могут спасти свою страну, а в другом случае "дети будут ходить в лаптях и снова под кнутом".

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что он покинет пост только по результатам выборов.

"Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы это кому-то не нравилось", - сказал глава республики.

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