Протесты в Беларуси: в Раде выступили с заявлением

В Верховной раде выступили с заявлением по поводу протестов в Беларуси, которые возникли после голосования на выборах президента. Украинские парламентарии отметили, что с беспокойством наблюдают за развитием событий.

Соответствующее заявление опубликовала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

"Учитывая близость и родство народов наших стран, считаем необходимым выразить поддержку свободы белорусского народа избирать представительные органы власти, включая президента, демократическим правовым способом", - указано в сообщении.

В ВР призывают власти Беларуси проявлять сдержанность в отношении протестующих, не допустить нарушение прав человека при реализации белорусами одного из основополагающих прав - на мирный протест.

В заявлении отмечается, что протесты в Беларуси вызваны многочисленными сообщениями о нарушениях и некоторых непрозрачных событиях, которые происходили в ходе избирательной кампании и в день голосования.

"Призываем представителей соответствующих ветвей власти и государственных институтов нашей дружественной страны-соседки быстрее предоставить достоверные и четкие ответы на вопросы протестующих", - отмечают украинские парламентарии.

Кравчук не указала, кто именно из нардепов присоединился к заявлению, однако призвала поддержать это обращение всех депутатов демократических фракций ВР.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал Беларусь отказаться от насилия на улицах, которое вспыхнуло в результате протестов.

Как писало РБК-Украина, массовые акции протеста охватили страну после завершения выборов президента; по предварительным данным ЦИК, победу на выборах снова приобретает действующий президент Александр Лукашенко.

Как сообщало РБК-Украина, в Беларуси открыли уголовные дела из-за массовых беспорядков и насилия над правоохранителями.