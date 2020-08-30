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Протесты в Беларуси: по Минску передвигаются БМП

Автор: Юлия Струк

Сегодня, 30 августа, в Минске и ряде других городов Беларуси проходят масштабные акции протеста. Очевидцы зафиксировали передвижение боевых машин пехоты по улицам белорусской столицы.

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Об этом свидетельствуют соответствующие видео, обнародованные в сети.

Кроме того, Telegram-канал NEXTA Live информирует, что колонна БМП выдвинулась из Уручья (предположительно из 120 ОМБР) в центр города.

Отметим, ранее в Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что на акции протеста в Минске задержали уже 125 человек.

Пресс-секретарь ведомства заявила, что правоохранители приняли необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности. По ее словам, задействована специальная техника и спецсредства по предназначению.

Напомним, в центр Минска еще до начала акции стянули технику и значительное количество бойцов ОМОНа.

Как писало РБК-Украина, проблемы в работе мобильного интернета в Минске, где проходит акция протеста, связаны с приказом действующих властей: во время акции протеста на территории города будет ограничена пропускная способность мобильного интернета.

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Новости Украины БеларусьМинскпротестБМП