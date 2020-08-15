Протесты в Беларуси: в Киеве образовали цепь солидарности

Участники акции принесли с собой белые цветы и белорусские флаги
В Киеве возле арки Дружбы народов состоялась акция солидарности в поддержку народа Беларуси. Участники акции образовали цепь солидарности.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Участие в акции солидарности приняли более ста человек. Они были одеты в белую одежду, некоторые нацепили на одежду черную ленту в знак скорби по погибшиму мужчине во время протестов в Беларуси.
Также участники акции принесли с собой белые цветы и белорусские флаги.
Аналогичные акции солидарности проходят по всей Беларуси. Также люди бастуют на предприятиях, требуя прекратить милицейское насилие и провести новые президентские выборы.
Напомним, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на результаты выборов президента.
Ранее сообщалось, что по результатам голосования президентом Беларуси избрали действующего лидера страны Александра Лукашенко.