Протесты в Беларуси: в Киеве образовали цепь солидарности

В Киеве возле арки Дружбы народов состоялась акция солидарности в поддержку народа Беларуси. Участники акции образовали цепь солидарности.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Участие в акции солидарности приняли более ста человек. Они были одеты в белую одежду, некоторые нацепили на одежду черную ленту в знак скорби по погибшиму мужчине во время протестов в Беларуси.

Фото: цепь солидарности в Киеве (facebook.com/talinovskaya.sistali)

Также участники акции принесли с собой белые цветы и белорусские флаги.

Аналогичные акции солидарности проходят по всей Беларуси. Также люди бастуют на предприятиях, требуя прекратить милицейское насилие и провести новые президентские выборы.

Напомним, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на результаты выборов президента.

Ранее сообщалось, что по результатам голосования президентом Беларуси избрали действующего лидера страны Александра Лукашенко.