Протести в Білорусі: у Києві утворили ланцюг солідарності

У Києві біля арки Дружби народів відбулась акція солідарності на підтримку народу Білорусі. Учасники акції утворили ланцюг солідарності.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Участь в акції солідарності прийняли більше сотні людей. Вони були вдягнуті в білий одяг, деякі начепили на одяг чорну стрічку у знак скорботи за загиблим чоловіком під час протестів в Білорусі.

Фото: ланцюг солідарності в Києві (facebook.com/talinovskaya.sistali)

Також учасники акції принесли з собою білі квіти та білоруські прапори.

Аналогічні акції солідарності проходять по всій Білорусі. Також люди бастують на підприємствах, вимагаючи припинити міліцейське насильство та провести нові президентські вибори.

Нагадаємо, ЦВК Білорусі відхилив всі скарги на результати виборів президента.

Раніше повідомлялося, що за результатами голосування президентом Білорусі обрали чинного лідера країни Олександра Лукашенка.