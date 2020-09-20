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Протесты в Беларуси: в Бресте митингующих разгоняют газом

Автор: Дмитрий Левицкий

В Бресте сегодня, 20 сентября, также проходит акция протеста против действующих властей. В городе начались задержания.

Об этом сообщает белорусское издание TUT.by.

По данным издания, силовики в Бресте применили против митингующих слезоточивый газ. ОМОНовцы подошли к колонне протестующих на пересечении улиц Советской и Гоголя и пустили газ из баллончика.

"Люди стояли в сцепке и кричали, что распылили баллончик. Потом я почувствовала, что попало и на меня", - рассказала протестующая.

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После этого силовики задержали около 10 человек, их погрузили в микроавтобусы и увезли в неизвестном направлении.

Напомним, белорусы уже 43 день подряд выходят на акции протеста в Минске и других городах страны из-за фальсификации президентских выборов, арестов оппозиционеров и убийства митингующих.

В нескольких районах Минска силовики начали задерживать участников акций протеста.

Кроме того, на фоне акций протеста в столице Беларуси ограничили работу мобильного интернета.

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