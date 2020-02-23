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Протестувальник з Нових Санжар вибачився перед силовиками за нецензурну лайку

Новини » Суспільство     23.02.2020 - 02:13
Протестувальник з Нових Санжар вибачився перед силовиками за нецензурну лайку
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік повідомив, що був п'яний під час протестів і не усвідомлював, що робить

Житель Нових Санжар, який під час акції протесту проти розміщення в селі евакуйованих з Китаю українців з нецензурною лайкою накинувся на офіцера - ветерана і бойового офицеро, вибачився за образи. Відеозвернення опублікувала прес-служба Нацполіції.

Чоловік повідомив, що під час протестів був п'яний і не усвідомлював, що робить. Він висловив готовність зустрітися з поліцейським і особисто принести вибачення.

Нагадаємо, 20 лютого в селищі Нові Санжари місцеві жителі протестували проти розміщення в медичному закладі евакуйованих з Уханя. Протестувальники влаштовували сутички з правоохоронцями і блокували дорогу до медичного центру.

В поліції опублікували відео, на якому видно, як нетверезий чоловік грубо і нецензурно лається, сипле звинуваченнями на адресу правоохоронця і розповідає про свій бойовий досвід в зоні проведення АТО/ООС, закликаючи поліцейського самого їхати воювати на Донбас. Насправді чоловік накинувся на ветерана, бойового офіцера Олександра Нетребка, який після демобілізації пішов служити в патрульну поліцію.

Жовтневий районний суд Полтави обрав запобіжний захід затриманому під час сутичок у Нових Санжарах.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомляв, що поліція буде звертатися в суд з вимогою обрати запобіжний захід у вигляді арешту для шістьох учасників протестів у Нових Санжарах. Зараз правоохоронці готують підозри для правопорушників.

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