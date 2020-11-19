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Протестующие под Радой предприниматели поддержали инициативу по отставке Гетманцева

Киев, Четверг 19 ноября 2020 10:48
Протестующие под Радой предприниматели поддержали инициативу по отставке Гетманцева
Фото: Даниил Гетманцев (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Представители малого и среднего бизнеса поддерживают инициативу ряда народных депутатов по увольнению Даниила Гетманцева с должности главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Об этом заявляют участники протестов предпринимателей, которые проходят под зданием парламента, передает РБК-Украина.

"Малый и средний бизнес сегодня выходит на митинги не только против карантина выходного дня, но и против той бездумной и губительной налоговой политики, которую проводит глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев", - заявил один из участников протестов.

В первую очередь, предприниматели призывают отсрочить или отменить введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей.

По словам протестующих, Гетманцев уже дважды обманул физлиц-предпринимателей: вынес на голосование в сессионный зал Рады законопроекты, которые ничего не решают.

Схожие требования бизнеса поддерживают и в экспертном сообществе.

"ФЛП нужно только поддержать. В отличие от вредительской политики Гетманцева, они кормят миллионы людей", - пишет в Facebook политолог Юрий Романенко.

По мнению сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко, впервые за долгое время должность главы профильного комитета занимает человек, который категорически отказывается быть в диалоге с бизнесом, искать конструктив и компромисс.

"Который упорно стоит на своем и предлагает откровенно вредные для экономики вещи. Тотальная фискализация бьет не по контрабанде, а по предпринимательству, которое едва теплится. Отставка Гетманцева - это требование ФЛП", - отметила Ирина Геращенко.

Как добавляет экономист Михаил Кухар, бездумная фискализация, которую проводит комитет, оказалась полностью бесполезной и неэффективной "с точки зрения доходов бюджета, что показал уже этот год".

Предприниматели, экономисты, эксперты, надеются, что Верховная рада в ближайшее время сделает шаги навстречу малому и среднему бизнесу и спасет его от дальнейших вредительских инициатив комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, 17 ноября Верховная рада провалила законопроект №4313-д об отсрочке кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей. Парламентарии не смогли одобрить его за основу.

Из-за этого утром в Киеве прошел масштабный протест под парламентом. Под Радой протестуют предприниматели. Представители движения SaveФОП не давали депутатам зайти в парламент. В связи с этим Нацгвардия и Нацполиция пыталась сделать коридор для нардепов, чтобы они могли пройти.

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Новости Украины Политика бизнесВерховная РадаДаниил Гетманцев

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