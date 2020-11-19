Підприємці, що протестують під Радою, підтримали ініціативу щодо відставки Гетманцева

Фото: Данило Гетманцев (РБК-Україна)

Представники малого і середнього бізнесу підтримують ініціативу низки народних депутатів щодо звільнення Данила Гетманцева з посади голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

Про це заявляють учасники протестів підприємців, які проходять під будівлею парламенту, передає РБК-Україна.

"Малий і середній бізнес сьогодні виходить на мітинги не тільки проти карантину вихідного дня, але і проти тієї бездумної і згубної податкової політики, яку проводить голова профільного парламентського комітету Данило Гетманцев", - заявив один з учасників протестів.

У першу чергу, підприємці закликають відкласти або скасувати введення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців.

За словами протестувальників, Гетманцев вже двічі обдурив фізосіб-підприємців: виніс на голосування у сесійну залу Ради законопроекти, які нічого не вирішують.

Схожі вимоги бізнесу підтримують і в експертному співтоваристві.

"ФОП треба тільки підтримати. На відміну від шкідницької політики Гетьманцева, вони годують мільйони людей", - пише у Facebook політолог Юрій Романенко.

На думку співголови фракції "Європейська солідарність" Ірини Геращенко, вперше за довгий час посаду голови профільного комітету займає людина, яка категорично відмовляється бути в діалозі з бізнесом, шукати конструктив і компроміс.

"Який вперто стоїть на своєму і пропонує відверто шкідливі для економіки речі. Тотальна фіскалізація б'є не по контрабанді, а по підприємництву, яке ледь жевріє. Відставка Гетманцева - це вимога ФОП", - зазначила Ірина Геращенко.

Як додає економіст Михайло Кухар, бездумна фіскалізація, яку проводить комітет, виявилася повністю марною і неефективною "з точки зору доходів бюджету, що вже показав цей рік".

Підприємці, економісти, експерти, сподіваються, що Верховна рада найближчим часом зробить кроки назустріч малому та середньому бізнесу і врятує його від подальших шкідницьких ініціатив комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нагадаємо, 17 листопада Верховна рада провалила законопроект №4313-д про відстрочку касових апаратів для фізичних осіб-підприємців. Парламентарії не змогли ухвалити його за основу.

Через це вранці в Києві відбувся масштабний протест під парламентом. Під Радою протестують підприємці. Представники руху SaveФОП не давали депутатам зайти до парламенту. У зв'язку з цим Нацгвардія і Нацполіція намагалася зробити коридор для нардепів, щоб вони могли пройти.