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Протестующие в Мьянме подожгли китайский завод, военные убили семерых демонстрантов

Автор: Инна Собора

На протестах в Мьянме силы безопасности вновь открыли огонь по демонстрантам. В результате семь человек погибли и еще несколько получили ранения.

Об этом пишет Reuters.

Кроме того, в ходе протестов в Янгоне подожгли принадлежащий Китаю завод, а также сожгли китайский флаг.

По данным местных активистов, более 580 человек были убиты в ходе протестов в Мьянме после переворота 1 февраля. С тех пор общенациональные протесты и забастовки продолжаются, несмотря на то, что военные открывают огонь по демонстрантам.

Ранее РБК-Укрина писало, что среди погибших в ходе протестов в Мьянме 46 детей.

Напомним, в субботу 27 марта был "самый кровавый день насилия" со времен начала военного переворота. Силы безопасности Мьянмы убили 114 человек.

Ранее сообщалось, что военные в Мьянме передадут власть в стране после того, как там пройдут новые и честные выборы.

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Новости Украины Мьянмапротест
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