Протестующие в Мьянме подожгли китайский завод, военные убили семерых демонстрантов

На протестах в Мьянме силы безопасности вновь открыли огонь по демонстрантам. В результате семь человек погибли и еще несколько получили ранения.

Кроме того, в ходе протестов в Янгоне подожгли принадлежащий Китаю завод, а также сожгли китайский флаг.

По данным местных активистов, более 580 человек были убиты в ходе протестов в Мьянме после переворота 1 февраля. С тех пор общенациональные протесты и забастовки продолжаются, несмотря на то, что военные открывают огонь по демонстрантам.