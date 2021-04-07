Протестующие в Мьянме подожгли китайский завод, военные убили семерых демонстрантов

На протестах в Мьянме силы безопасности вновь открыли огонь по демонстрантам. В результате семь человек погибли и еще несколько получили ранения.
Об этом пишет Reuters.
Кроме того, в ходе протестов в Янгоне подожгли принадлежащий Китаю завод, а также сожгли китайский флаг.
По данным местных активистов, более 580 человек были убиты в ходе протестов в Мьянме после переворота 1 февраля. С тех пор общенациональные протесты и забастовки продолжаются, несмотря на то, что военные открывают огонь по демонстрантам.
Ранее РБК-Укрина писало, что среди погибших в ходе протестов в Мьянме 46 детей.
Напомним, в субботу 27 марта был "самый кровавый день насилия" со времен начала военного переворота. Силы безопасности Мьянмы убили 114 человек.
Ранее сообщалось, что военные в Мьянме передадут власть в стране после того, как там пройдут новые и честные выборы.