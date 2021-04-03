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Число погибших на протестах в Мьянме превысило 550 человек

Новина українською → Суббота 03 апреля 2021 08:55
Число погибших на протестах в Мьянме превысило 550 человек Фото: протесты в Мьянме (GettyImages)
Автор: Инна Собора

В Мьянме в ходе протестов погибли уже более 550 человек. Среди погибших - 46 детей.

Об этом пишет Reuters.

Несмотря на репрессии, противники военного переворота в стране каждый день выходят на протесты во всех городах. Они также часто устраивают так называемые "партизанские митинги" - небольшие быстрые демонстрации неповиновения, прежде чем силы безопасности смогут отреагировать.

Власти, которые уже отключили мобильные данные в попытке подавить оппозицию, с пятницы приказали интернет-провайдерам сократить беспроводную широкополосную связь, лишив доступа большинство клиентов.

Власти также выдали ордера на арест 18 знаменитостей шоу-бизнеса, в том числе влиятельных лиц в социальных сетях и двух журналистов. Их обвинили в подстрекательстве военнослужащих к мятежу или пренебрежении их обязанностями.

Как известно, 1 февраля после выборов в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Они устроили переворот, из-за которого на улицах начались протесты.

Напомним, в субботу 27 марта был "самый кровавый день насилия" со времен начала военного переворота. Силы безопасности Мьянмы убили 114 человек.

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