Число погибших на протестах в Мьянме превысило 550 человек

В Мьянме в ходе протестов погибли уже более 550 человек. Среди погибших - 46 детей.

Несмотря на репрессии, противники военного переворота в стране каждый день выходят на протесты во всех городах. Они также часто устраивают так называемые "партизанские митинги" - небольшие быстрые демонстрации неповиновения, прежде чем силы безопасности смогут отреагировать.

Власти, которые уже отключили мобильные данные в попытке подавить оппозицию, с пятницы приказали интернет-провайдерам сократить беспроводную широкополосную связь, лишив доступа большинство клиентов.

Власти также выдали ордера на арест 18 знаменитостей шоу-бизнеса, в том числе влиятельных лиц в социальных сетях и двух журналистов. Их обвинили в подстрекательстве военнослужащих к мятежу или пренебрежении их обязанностями.