Переворот в Мьянме: военные заявили, что передадут власть в стране после новых выборов
Фото: протест в Мьянме (скриншот euronews.com)
Военные в Мьянме передадут власть в стране после того, как там пройдут новые и честные выборы. Они не признают результаты предыдущего голосования.
По его словам, военный переворот был неизбежен из-за фальсификаций на прошлогодних выборах.
"Мы передадим власть в стране после того, как пройдут свободные и честные выборы", - заявил он.
Напомним, 1 февраля после выборов в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Они устроили переворот, из-за которого на улицах начались протесты.
Ранее мы писали о жертвах среди протестующих в Мьянме. С каждым днем число жертв растет.
Также сообщалось, что США готовят санкции против двух крупных компаний из-за протестов в Мьянме. В черный список внесли предприятия, контролируемые военными.