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Протестувальники в М'янмі підпалили китайський завод, військові вбили сімох демонстрантів

Автор: Инна Собора

На протестах в М'янмі сили безпеки знову відкрили вогонь по демонстрантах. В результаті семеро людей загинули і ще кілька отримали поранення.

Про це пише Reuters.

Крім того, в ході протестів в Янгоні підпалили завод, що належить Китаю, а також спалили китайський прапор.

За даними місцевих активістів, понад 580 осіб були вбиті в ході протестів у М'янмі після перевороту 1 лютого. З тих пір загальнонаціональні протести і страйки тривають, незважаючи на те, що військові відкривають вогонь по демонстрантах.

Раніше РБК-Україна писало, що серед загиблих в ході протестів у М'янмі 46 дітей.

Нагадаємо, в суботу 27 березня був найкривавіший день насильства" з часів початку військового перевороту. Сили безпеки М'янми вбили 114 осіб.

Раніше повідомлялося, що військові в М'янмі передадуть владу в країні після того, як там пройдуть нові і чесні вибори.

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