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Протестующие не исключают введения ЧП в Беларуси

Минск, Вторник 11 августа 2020 05:27
Протестующие не исключают введения ЧП в Беларуси
Фото: протесты в Беларуси (Tyt.by)
Автор: Артур Родивилов

На улицах Минска продолжаются столкновения

В Минске ночью продолжаются столкновения между протестующими и силовиками. Демонстранты не исключают, что в ближайшие дни власти Беларуси введу чрезвычайное положение.

Об этом сообщает информационный портал "Наша Ніва" в Telegram.

Отмечается, что по состоянию на 3:00 столкновения переместились с "Пушкинской" и "Спортивной" в район станций метро "Кунцевщина" и "Каменная горка".

Протестующие не исключают введения ЧП в Беларуси

Сотрудники ОМОНа разгоняют протестующих светошумовыми гранатами и резиновыми пулями. К месту разгона силовики подтянули дополнительную спецтехнику.

Один из снарядов со слезоточивым газом попал на балкон многоэтажного дома.

"Масштабы протестов 9-10 августа были таковы, что не исключено, 11 августа в стране может быть введено чрезвычайное положение", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы зачистили район метро "Пушкинская".

Напомним, 10 августа в Беларуси возобновились акции протеста из-за победы действующего президента Александра Лукашенко на выборах. Протестующие считают победу Лукашенко нечестной и требуют объявления настоящих результатов голосования.

Акции протеста охватили Минск и крупные города страны; РБК-Украина собрало информацию о том, что сейчас происходит в городах Беларуси.

Кроме того, силовики заявили о гибели протестующего в Минске; милиция утверждает, что в руках демонстранта взорвалось неизвестное устройство.

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