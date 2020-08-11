Протестующие не исключают введения ЧП в Беларуси

На улицах Минска продолжаются столкновения
В Минске ночью продолжаются столкновения между протестующими и силовиками. Демонстранты не исключают, что в ближайшие дни власти Беларуси введу чрезвычайное положение.
Об этом сообщает информационный портал "Наша Ніва" в Telegram.
Отмечается, что по состоянию на 3:00 столкновения переместились с "Пушкинской" и "Спортивной" в район станций метро "Кунцевщина" и "Каменная горка".
Сотрудники ОМОНа разгоняют протестующих светошумовыми гранатами и резиновыми пулями. К месту разгона силовики подтянули дополнительную спецтехнику.
Один из снарядов со слезоточивым газом попал на балкон многоэтажного дома.
"Масштабы протестов 9-10 августа были таковы, что не исключено, 11 августа в стране может быть введено чрезвычайное положение", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы зачистили район метро "Пушкинская".
Напомним, 10 августа в Беларуси возобновились акции протеста из-за победы действующего президента Александра Лукашенко на выборах. Протестующие считают победу Лукашенко нечестной и требуют объявления настоящих результатов голосования.
Акции протеста охватили Минск и крупные города страны; РБК-Украина собрало информацию о том, что сейчас происходит в городах Беларуси.
Кроме того, силовики заявили о гибели протестующего в Минске; милиция утверждает, что в руках демонстранта взорвалось неизвестное устройство.