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В Минске силовики разогнали демонстрантов возле метро "Пушкинская"

Минск, Вторник 11 августа 2020 03:41
В Минске силовики разогнали демонстрантов возле метро "Пушкинская"
Фото: протесты в Беларуси (Tyt.by)
Автор: Артур Родивилов

Правоохранители применили светошумовые гранаты

В Минске около универсама "Рига" силовики вновь разогнали протестующих. Правоохранители зачистили район метро "Пушкинская".

Об этом сообщает "Радыё Свабода".

По демонстрантам около "Риги" вновь правоохранители бросали светошумовыми гранатами. Специальная машина разбила баррикады.

В свою очередь "Еврорадио" проинформировало, что бойцы ОМОНа зачистили район станции метро "Пушкинская".

"Это произошло после того, как большая часть демонстрантов разошлась сама", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 августа в Беларуси возобновились акции протеста из-за победы действующего президента Александра Лукашенко на выборах. Протестующие считают победу Лукашенко нечестной и требуют объявления настоящих результатов голосования.

Акции протеста охватили Минск и крупные города страны; РБК-Украина собрало информацию о том, что сейчас происходит в городах Беларуси.

Кроме того, силовики заявили о гибели протестующего в Минске; милиция утверждает, что в руках демонстранта взорвалось неизвестное устройство.

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