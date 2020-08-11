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Протестувальники не виключають введення НС у Білорусі

Мінськ, Вівторок 11 серпня 2020 05:27
Протестувальники не виключають введення НС у Білорусі
Фото: протести в Білорусі (Tyt.by)
Автор: Артур Родивилов

На вулицях Мінська тривають сутички

У Мінську вночі тривають зіткнення між протестувальниками та силовиками. Демонстранти не виключають, що найближчими днями влада Білорусі запровадить надзвичайний стан.

Про це повідомляє інформаційний портал "Наша Ніва" в Telegram.

Зазначається, що станом на 3:00 зіткнення перемістилися з "Пушкінської" і "Спортивної" в район станцій метро "Кунцевщина" і "Кам'яна гірка".

Протестувальники не виключають введення НС у Білорусі

Співробітники ОМОНу розганяють протестувальників світлошумовими гранатами та гумовими кулями. До місця розгону силовики підтягнули додаткову спецтехніку.

Один зі снарядів зі сльозогінним газом потрапив на балкон багатоповерхового будинку.

"Масштаби протестів 9-10 серпня були такі, що не виключено, 11 серпня в країні може бути введено надзвичайний стан", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що правоохоронні органи зачистили район метро "Пушкінська".

Нагадаємо, 10 серпня в Білорусі поновилися акції протесту через перемогу чинного президента Олександра Лукашенка на виборах. Протестувальники вважають перемогу Лукашенка нечесною та вимагають оголошення справжніх результатів голосування.

Акції протесту охопили Мінськ і великі міста країни; РБК-Україна зібрала інформацію про те, що зараз відбувається в містах Білорусі.

Крім того, силовики заявили про загибель протестувальника в Мінську; міліція стверджує, що в руках демонстранта вибухнув невідомий пристрій.

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