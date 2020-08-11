Протестувальники не виключають введення НС у Білорусі

Фото: протести в Білорусі (Tyt.by)

На вулицях Мінська тривають сутички

У Мінську вночі тривають зіткнення між протестувальниками та силовиками. Демонстранти не виключають, що найближчими днями влада Білорусі запровадить надзвичайний стан.

Про це повідомляє інформаційний портал "Наша Ніва" в Telegram.

Зазначається, що станом на 3:00 зіткнення перемістилися з "Пушкінської" і "Спортивної" в район станцій метро "Кунцевщина" і "Кам'яна гірка".

Співробітники ОМОНу розганяють протестувальників світлошумовими гранатами та гумовими кулями. До місця розгону силовики підтягнули додаткову спецтехніку.

Один зі снарядів зі сльозогінним газом потрапив на балкон багатоповерхового будинку.

"Масштаби протестів 9-10 серпня були такі, що не виключено, 11 серпня в країні може бути введено надзвичайний стан", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що правоохоронні органи зачистили район метро "Пушкінська".

Нагадаємо, 10 серпня в Білорусі поновилися акції протесту через перемогу чинного президента Олександра Лукашенка на виборах. Протестувальники вважають перемогу Лукашенка нечесною та вимагають оголошення справжніх результатів голосування.

Акції протесту охопили Мінськ і великі міста країни; РБК-Україна зібрала інформацію про те, що зараз відбувається в містах Білорусі.

Крім того, силовики заявили про загибель протестувальника в Мінську; міліція стверджує, що в руках демонстранта вибухнув невідомий пристрій.