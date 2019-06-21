Протестующие в Грузии выдвинули новый ультиматум

Митингующие требуют освобождения до вечера 22 июня всех людей, задержанных накануне в ходе протестов в Тбилиси. Об этом сообщает radiotavisupleba.ge.

В противном случае протестанты грозятся прибегнуть к более активной форме протеста.

"Сейчас наши друзья, задержанные накануне, ждут не дождутся (освобождения - ред.)... Если их всех не освободят до семи часов вечера завтрашнего дня, у нас будет моральное право выбрать более понятные и активные методы (протеста - ред.), чтобы наши справедливые и логичные требования были выполнены", - сказал шоумен Миша Мшвилдадзе, который принимает участие в акции.

Напомним, во время протеста под зданием грузинского парламента протестующие заявили, что дают 3 часа для объявления об отставке министра внутренних дел Георгия Гахария.

РБК-Украина писало, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности, которым временно с 8 июля запретил авиасообщение с Грузией на фоне протестов.