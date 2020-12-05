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К протесту Санду против парламента Молдовы присоединились еще две партии

Кишинев, Суббота 05 декабря 2020 14:55
К протесту Санду против парламента Молдовы присоединились еще две партии
Фото: Майя Санду (flickr.com reneweuropegroup)
Автор: Дмитрий Левицкий

Еще две оппозиционные партии поддержали акцию протеста избранного президента Майи Санду с требованием проведения внеочередных парламентских выборов. Акция протеста должна состояться в воскресенье, 6 декабря.

Об этом сообщают молдавские агентства Newsmaker и OMG.

Вчера глава оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатый пообещал приехать в Кишинев из Германии, где находится на лечении, чтобы принять участие в акции протеста. Он призвал всех сторонников партии присоединиться к анонсированному митингу.

"Сейчас отправляюсь из Германии в Молдову. В воскресенье увидимся", - заявил он.

Анонсированный Санду протест также поддержал лидер Демократической партии Молдовы Павел Филип, призвав своих сторонников выйти завтра на улицы Кишинева.

"Мы стали свидетелями безнравственности в парламенте. Появилось удивительное существо, которое нарушило закон и Конституцию. Не знаю, какой вывод сделали социалисты после выборов, но понятно, что люди не хотят воров в правительстве. Люди проголосовали за перемены, это голосование надо защитить", - сказал Филип на сегодняшнем брифинге.

Напомним, Санду анонсировала акцию протеста после скандального решения парламента, которым президенту страны урезали полномочия. Санду заявила, что будет добиваться от Конституционного суда отмены этого решения.

Как писало РБК-Украина, перед инаугурацией Санду парламент Молдовы вывел из-под подчинения президента Службу информации и безопасности. Санду назвала это попыткой захвата власти.

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Новости Украины В мире протестМолдоваМайя Санду

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