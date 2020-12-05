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До протесту Санду проти парламенту Молдови приєдналися ще дві партії

Кишинів, Субота 05 грудня 2020 14:55
До протесту Санду проти парламенту Молдови приєдналися ще дві партії
Фото: Майя Санду (flickr.com reneweuropegroup)
Автор: Дмитро Левицький

Ще дві опозиційні партії підтримали акцію протесту обраного президента Майї Санду з вимогою проведення позачергових парламентських виборів. Акція протесту має відбутися у неділю, 6 грудня.

Про це повідомляють молдавські агенства Newsmaker та OMG.

Вчора глава опозиційної "Нашої партії" Ренато Усатий пообіцяв приїхати у Кишинів з Німеччини, де перебуває на лікуванні, щоб взяти участь в акції протесту. Він закликав всіх прихильників партії приєднатися до анонсованого мітингу.

"Зараз відправляюся з Німеччини у Молдову. У неділю побачимося", - заявив він.

Анонсований Санду протест також підтримав лідер Демократичної партії Молдови Павло Філіп, закликавши своїх прихильників вийти завтра на вулиці Кишинева.

"Ми стали свідками аморальності в парламенті. З'явилася дивовижна істота, яка порушила закон і Конституцію. Не знаю, який висновок зробили соціалісти після виборів, але зрозуміло, що люди не хочуть крадіїв в уряді. Люди проголосували за зміни, це голосування треба захистити", - сказав Філіп на сьогоднішньому брифінгу.

Нагадаємо, Санду анонсувала акцію протесту після скандального рішення парламенту, яким президенту країни урізали повноваження. Санду заявила, що домагатиметься від Конституційного суду скасування цього рішення.

Як писало РБК-Україна, перед інавгурацією Санду парламент Молдови вивів з-під підпорядкування президента Службу інформації та безпеки. Санду назвала це спробою захоплення влади.

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Новини України В світі протестМолдоваМая Санду

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