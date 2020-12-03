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Парламент Молдовы урезал полномочия президента перед инаугурацией Санду

Кишинев, Четверг 03 декабря 2020 16:37
Парламент Молдовы урезал полномочия президента перед инаугурацией Санду
Фото: Майя Санду (flickr.com eppofficial)
Автор: Дмитрий Левицкий

Парламент Молдавии урезал полномочия президента страны после победы Майи Санду на выборах. Парламент вывел из-под подчинения президента Службу информации и безопасности Молдовы.

Об этом сообщает молдавское издание Newsmaker.

Согласно принятому сегодня закону, контролировать деятельность Службы информации и безопасности теперь будет парламент страны. Парламент также будет назначать директора ведомства сроком на 5 лет.

Авторами проекта закона были двое депутатов от правящего блока социалистов, который находится под контролем действующего президента Игоря Додона. Против скандального закона выступила партии Санду и Ренато Усатого.

Напомним, Санду назвала инициативу парламента урезать полномочия президента попыткой захвата власти в Молдове. Она призвала жителей страны выйти на акции протеста из-за этого законопроекта.

Как известно, Санду победила на выборах президента Молдовы. ЦИК Молдовы уже утвердил результаты голосования, но Конституционный суд пока их не признал.

Однако инаугурация Санду планируется на 24 декабря. Из-за пандемии коронавируса церемония будет не многолюдной.

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Новости Украины Политика МолдоваполномочияМайя СандуПрезидент

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