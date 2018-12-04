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Через протести у Франції призупинять зростання цін на паливо

Новини » Політика    04.12.2018 - 09:50
Через протести у Франції призупинять зростання цін на паливо
Фото: протести у Франції (twitter.com/CBSNews)

Уряд Франція призупинить підвищення цін на паливо

Уряд Франції призупинить підвищення цін на паливо через протести, які охопили великі міста країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп намагався знайти компроміс з протестуючими, проте вони скасували переговори, після чого акції "жовтих жилетів" активізувалися з новою силою.

У той же час джерела Reuters в уряді підтверджують, що готується рішення про припинення підвищення цін на паливо. Передбачається, що Філіп офіційно оголосить про це рішення пізніше у вівторок.

За даними Agence France-Presse, йдеться про мораторій на підвищення податків на паливо. Також видання уточнює, що прем'єр оголосить про це на зустрічі з депутатами партії "Вперед, республіка".

Нагадаємо, на вихідних президент Франції Еммануель Макрон закликав протестувальників до переговорів до уряду.

Рух "жовтих жилетів" виник на просторах соцмереж, перший масовий протест відбувся 17 листопада і тривав ще тиждень у вигляді невеликих акцій і одиничних страйків. Друга хвиля маніфестацій охопила Францію 24 листопада, центром протестів став Париж. За даними поліції, в акціях взяли участь до 400 тисяч осіб.

 

 

 

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