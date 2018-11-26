Из-за протестов "евробляхеров" на границе осложнено движение через пункты пропуска

Фото: протест "евробляхеров" (dpsu.gov.ua)

Наиболее затруднено движение на границе с Польшей

Из-за протестов "евробляхеров" на государственной границе остается осложненным движение на направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березный", "Шегини", "Краковец", "Солотвино", "Угринов", "Грушев", "Смильница", "Доманово". Наиболее остро это касается границы с Польшей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как отмечается, это связано с действиями владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые частично или полностью блокируют движение по дорогам, которые ведут к пунктам пропуска.

"Чтобы не допустить никаких провокаций непосредственно на государственной границе, Госпогранслужба усилила меры безопасности, в готовности к действиям продолжают находиться дополнительные силы. Созданы ситуативные группы, происходит постоянный обмен информацией между взаимодействующими органами. О затруднении движения проинформированы смежные стороны для заблаговременного информирования путешествующих", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 25 ноября, во Львовской, Волынской и Закарпатской областях владельцы автомобилей на иностранной регистрации ('евроблях") перекрыли движение на пропускных пунктах.

Отметим, 26 ноября вступили в силу законы №8487 и №8488 о растаможке авто на иностранных номерах ("евроблях").

Закон №8487 изменит модель акцизного налога, в частности, введет базовые ставки акциза. Для новых авто с бензиновым двигателем до 3000 куб. см базовая ставка составит 50 евро, для более об'емких двигателей - 100 евро. Для дизельных авто до 3500 куб. см ставка составит 75 евро, для более кубатурных - 150 евро.

Также к базовым ставкам будут применяться два коэффициента. В первом случае его величина зависит от об'єму двигателя, во втором - от возраста транспортного средства. Первый будет определяться путем деления об'єму двигателя (куб. см) авто, которое надо растаможить, на 1000 куб. см. Второй коэффициент - это полное количество лет авто.