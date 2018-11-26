Через протести "євробляхерів" на кордоні ускладнено рух через пункти пропуску

Фото: протест "євробляхерів" (dpsu.gov.ua)

Найбільш ускладнений рух на кордоні з Польшею

У зв'язку із протестами "євробляхерів". на державному кордоні залишається ускладненим рух на напрямку пунктів пропуску "Устилуг", "Рава-Руська", "Ягодин", "Малий Березний", "Шегині", "Краківець", "Солотвино", "Угринів", "Грушів", "Смільниця", "Доманове". Найбільш гостро вона стосується кордону з Польщею, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дерприкордонслужбу.

Як зазначається, це пов’язано з діями власників автомобілів з іноземною реєстрацією, які частково або повністю блокують рух дорогами, що ведуть до пунктів пропуску.

"Аби не допустити жодних провокацій безпосередньо на державному кордоні Держприкордонслужба посилила заходи безпеки, в готовності до дій продовжують перебувати додаткові сили. Створено ситуативні групи, відбувається постійний обмін інформацією між взаємодіючими органами. Про ускладнений рух поінформовано суміжні сторони для завчасного інформування подорожуючих", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 25 листопада, у Львівській, Волинській та Закарпатській областях власники автомобілів на іноземній реєстрації ('євроблях") перекрили рух на пропускних пунктах.

Зазначимо, 26 листопада набрали чинності закони №8487 та №8488 про розмитнення авто на іноземних номерах ("євроблях").

закон №8487 змінить модель акцизного податку, зокрема, введе базові ставки акцизу. Для нових авто з бензиновим двигуном до 3000 куб. см базова ставка складе 50 євро, для більш об'ємних двигунів - 100 євро. Для дизельних авто до 3500 куб. см ставка складе 75 євро, для більш кубатурних - 150 євро.

Також до базових ставок будуть застосовуватися два коефіцієнта. В першому випадку його величина залежить від об'єму двигуна, у другому - від віку транспортного засобу. Перший буде визначатися шляхом ділення об'єму двигуна (куб. см) авто, яке треба розмитнити, на 1000 куб. см. Другий коефіцієнт - це повна кількість років авто.